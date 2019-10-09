Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20
|Физический размер матрицы
|6.17x4.55 мм
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|24-1200 мм
|Диафрагма
|F3.4-F6.5
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Тип дисплея
|ЖК
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|GPS
|нет
|Элементы питания
|аккумулятор
|Вес, кг
|0.442
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09.10.2019
1.Ручные настройки выдержки и диафрагмы
2.Простое и понятное меню
3.Разнообразие режимов фотосъемки
4.Большая скорость серийной съемки(6 кадров в секунду)
5.Эргономика на высоте
6.Видео 1080p в 60 fps.
7.Прекрасная стабилизация
8. Зум 200 крат(фотоаппарат можно использовать как бинокль)
9.Автоматическое кадрирование
10.Через приложение Canon можно по Wi-fi передавать фото и видео на смартфон или снимать дистанционно.
11.Присутствует следящий автофокус
12.Макросъемка
Недостатки:
1.Не очень высокий диапазон выдержек 1/2000-15
2.Батарейки хватает на 200 фото, а при минусовой температуре ещё меньше...
3.Видео только в автоматическом режиме
4.Низкий диапазон рабочих значений ISO(ночью без вспышки нужно снимать со штатива)
5.Отсутствует видоискатель
6.Экран не поворотный и имеет малое разрешение
7.Посредственный режим авто
8.Фокусировка при большом приближении
Комментарий:
Фотоаппарат безусловно является хорошим выбором для фотографа-любителя. В его настройках легко разобраться, хочется все снимать и снимать)