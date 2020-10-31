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Смеситель для ванны Lemark Poseidon LM4217C

Артикул: 103180
  • Смеситель для ванны Lemark Poseidon LM4217C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Poseidon LM4217C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Poseidon LM4217C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Poseidon LM4217C - фото 2
7 910 руб. 

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7 770 руб. 

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Артикул: 103180
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 4 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 330 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Poseidon
filter_noneТовар входит в коллекцию Poseidon

Коллекция Poseidon

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива420 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Длина, см45
Ширина, см18
Высота, см7
Вес, кг1.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Смеситель для ванны Lemark Poseidon LM4217C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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