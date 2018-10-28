Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X

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Цифровая фотокамера Canon PowerShot G5 X обладает профессиональным качеством съемки, множеством функций и опций, при этом очень проста и удобна в использовании.

Благодаря мощному процессору DIGIC 6 и датчику CMOS 20,2 мегапикселя типа 1.0, можно получить превосходные яркие и четкие фотографии.

Оптический стабилизатор поможет сделать красивые и, главное, не смазанные фото при любых условиях и даже при плохом освещении.

С помощью Wi-Fi и динамической NFC-метки, можно моментально подключить камеру к телефону или планшету, тем самым загрузить на них фото и видеоролики.

Для фотокамеры подходят стандартные зарядные устройства с разъемом USB. Зарядить устройство можно как от розетки, так и от компьютера.

Получившиеся фотоснимки можно просмотреть на большом сенсорном экране с диагональю 3.0".

На корпусе устройства расположено многофункциональное кольцо управления, большое количество режимов и настроек, которое позволит полностью контролировать процесс создания незабываемых снимков.

автоматическая и ручная автофокусировка

оптический стабилизатор

электронный видеоискатель

вспышка

Wi-Fi

сенсорный экран с регулируемым углом наклона