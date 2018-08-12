Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-100

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Artway
|Тип товара
|Видеорегистраторы (2 в 1)
|Угол обзора
|140°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|да
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1280x720
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Кол-во камер
|1
|Диагональ экрана, дюйм
|2
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Комплектация
|видеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, противоскользящий коврик, упаковка
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|15
|Высота, см
|12
|Вес, кг
|0.45
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12.08.2018
Видеорегистратор + радар-детектор – работают одновременно.
Недостатки:
Не замечено
Комментарий:
Месяц в эксплуатации, штрафов не получал еще ни разу, выручает как никто другой. Радар детектор начинает работать уже на расстоянии в 1 км, этого предостаточно, чтобы успеть сбросить скорость. Я в городе езжу не быстро, но на трассе часто превышаю, так уж повелось .и не у меня одного. Там больше всего полезно это устройство.
Видео снимает хорошо, номера можно распознать с 10- метров минимум, карту памяти докупал отдельно, в комплекте не было, но так я понял в любом устройстве никто её не дарит просто так.
12.08.2018
Отличный регистратор
Недостатки:
пока не выявил
Комментарий:
За такую цену отличный регистратор, радар еще не использовал, но думаю будет работать хорошо.
12.08.2018
Очень прост в использовании, компактный, качество съемки на 5 баллов (прекрасно подстраивается под световые переходы - выезд с подземной парковки на дневной свет)