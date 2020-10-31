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Пояс Т/Атл Кож Широкий 15См Р Xxl Pwlb-531-15-Xxl

Артикул: 101557
Пояс Т/Атл Кож Широкий 15См Р Xxl Pwlb-531-15-Xxl
1 490 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 101557
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPENNA
Тип товараПояс
Вес, кг0.1
ПроизводствоРоссия
Для избежания травм нижнего отдела позвоночника при работе с большими нагрузками. Обхват 102-108 см.


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Пояс Т/Атл Кож Широкий 15См Р Xxl Pwlb-531-15-Xxl – стоимость товара 1490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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