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Парашют Д/Бега Кроссфит Indigo 97678Ir 40

Артикул: 101517
Парашют Д/Бега Кроссфит Indigo 97678Ir 40
1 160 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 101517
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараПарашют Д/Бега
Ширина, см101.6
Парашют для бега – это уникальный спортивный снаряд, который активно используется в большинстве силовых и аэробных видах спорта, начиная футболом и баскетболом и заканчивая единоборствами смешанного стиля. Основная задача такого тренировочного парашюта – улучшение продуктивности эффективного упражнения – спринтерского бега. Как известно такой вариант бега развивает не только мышцы ног, но и укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Парашют КРОССФИТ для бега развивает: скорость, устойчивость, скоростную выносливость, координацию,силу, ловкость.


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Парашют Д/Бега Кроссфит Indigo 97678Ir 40 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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