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Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096

Артикул: 101398
  • Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - фото 1
  • Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - фото 2
  • Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - фото 3
Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - фото 1
Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - фото 2
Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - фото 3
2 410 руб. 
3 600 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 101398
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см3
Длина, см56
Функции и режимыпостукивание
Ширина, см38
Вес, кг2.8

Массажер Bradex KZ 0096 предназначен для поддержания в тонусе мышц спины, шейно-плечевого отдела, талии, бедер. Используется для избавления от лишних жировых отложений, позволяет расслабить напряженные мышцы, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм за счет стимуляции кровотока и активизации насыщения тканей и органов кислородом. Имеет удобную воротниковую форму, две закольцованные ручки. Управление массажером Bradex KZ 0096 интуитивно-понятно, панель находится в зоне, удобной для доступа с правой руки.

Особенности:
  • Наличие функции теплового воздействия;
  • Одна автоматическая программа;
  • Пятнадцать настраиваемых вручную программ;
  • Таймер на 10 минут;
  • Девять уровней силы массажного воздействия;
  • Удобное управление с помощью четырех кнопок.
Комплектация:
  • Массажер Bradex KZ 0096;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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Самовывоз невозможен
Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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