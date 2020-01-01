Стоимость

Группы товаров

Бренды

USB порт

нет

да

Автоматический нитеобрезатель

нет

есть

да

Автоматическое закрепление стежков

нет

есть

да

Быстрая смена лапки

нет

есть

да

Вес, кг

Выполнение петель

нет

Вышивальный блок в комплекте

нет

да

Дополнительный цвет/дизайн/рисунок

ЖК-дисплей

нет

есть

да

Кнопка Старт/Стоп

нет

да

Количество дизайнов вышивки

Количество петель

Количество строчек

Максимальная длина стежка

Максимальная ширина стежка

Максимальный подъем лапки

Нитевдеватель

нет

есть

да

Особенности

10 встроенных вышивальных шрифтов. Цветной сенсорный LCD дисплей 3.7. USB порт для USB носителей. Датчик обрыва нити. Редактирование дизайнов. Использование собственных дизайнов.

100 швейных операций

13 операций

15 операций

15 швейных операций

17 швейных операций

18 швейных операций

181 встроенная строчка

19 операций

21 операция

25 операций

27 операций

3 строчки для автоматического

3-х ниточный распошивальный шов

30 швейных операций

4 встроенных швейных шрифта

4-х ниточный плоский распошивальный шов

4-х этапного выполнения петель

50 швейных операций

6 операций

60 операций

60 швейных операций

60 швейных операций.

7 эластичных и 9 декоративных строчек

80 встроенных вышивальных дизайнов

LED освещение

«зигзаг»

Автоматическая намотка шпульки

Алфавит: латинский

Быстрая установка шпульки.

В машинке доступны 17 строчек

Два направления шитья (вперед и назад)

Количество швейных операций - 15 строчек

Полуавтоматическое выметывание прямой бельевой петли за 4 переключения без поворота ткани. 6 основных

Потайные и оверлочные строчки. Шпульки и мягкий чехол для хранения в комплекте.

Система измерения размера пуговиц

Строчки: обметочная

Швейная машина BROTHER LS-200 выполняет 14 видов строчек и работает с любыми видами тканей. Идеально подойдет начинающим любителям шитья.

Шитье тяжелых видов ткани. Дополнительная поверхность рабочего стола. Автоматическое отключение намотки шпульки. Жесткий чехол.

а также 1 полуавтоматическая петля - идеально подойдет для рукоделия

автоматическая остановка иглы в верхнем положении.

автоматическое отключение шпульки

автостоп при намотке нитки на шпульку.

большой и маленький держатели катушки

вертикальный челнок

виды швов: 2-х ниточный цепной стежок

включая петлю

вспарыватель

вспарыватель швов

двухскоростная педаль.

для вшивания молнии

для обметки края

для пришивания пуговиц

для пришивания пуговиц.

документация

домашнего декора

и строчки зиг-заг

иглы

из которых 6 прямых

инструкция

катушкодержатель

комплектация: вспарыватель

комплектация: документация

комплектация: педаль

комплектация: шпульки - 3 шт

лапка для вшивания молнии

лапка для выметывания петли

лапка для обметки петель

лапка для пришивания молнии

лапка для пришивания пуговиц

лапка универсальная (зиг-заг)

лапки

лапки для вшивания молнии

лапки для квилтинга

лапки: для вшивания молнии

маслёнка

мягкий чехол

набор игл

направитель ткани для квилтинга

направляющая для квилтинга/окантовки

направляющая для обметки края

отвертка

отвертки

отвёртка

отключение механизма подачи ткани

педаль

переключатель положения иглы (верх/низ).

пластина для пришивания пуговиц

пластина для штопки

подсветка рабочей зоны

подшивания низа изделия и работы с эластичными тканями.

потайная

прорезиненные ручки Soft touch

работа от сетевого адаптера/4-х батареек типа АА (не входят в комплект)

регулятор натяжения нити

рычаг обратного хода

с разным положением иглы

светодиодная подсветка

светодиодное освещение

символы. Электронный стабилизатор усилия прокола. Регулятор (ограничитель) максимальной скорости. Программируемая остановка иглы в верхнем/нижнем положении. Горизонтальное расположение катушки. Автостоп при намотке нитки на шпульку. Память 40 символов

система измерения размера пуговиц

стандартная лапка

стержень для шитья двойной иглой

стол для расширения рабочей поверхности

строчки: обметочная

фетровая прокладка

цифры

чехол

шитья одежды и многого другого!

шпульки

штопальная пластина

щеточка для чистки

щёточка для чистки

эластичная

эластичная потайная

эластичная потайная.