Серия Aqua Classico CompactClass Confidence Express Control Express II KT-623 KT-671 KT-672 KT-673 KT-675 Safe to Touch Styline

Основной цвет античная бронза бежевый белый бордовый бронзовый бронзовый металлик голубой градиент зеленый градиент красный градиент фиолетовый графит ежевичный желтый жемчуг зеленый золотистый металлик золото коричневый кофейный красный красный металик кремовый медный ментол металлик мятный оранжевый прозрачный розовое золото металлик розовый салатовый серебристый серебро серый синий титан фиолетовый черная кожа черный

Материал корпуса Пластик Стекло керамика металл нержавеющая сталь пластик силикон стекло

Подсветка да

есть

нет

Вращение на подставке да

есть

нет

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет бежевый белый голубой горчичный гранатовый желтый зеленый золотой коричневый красный металлик мультиколор нет оранжевый прозрачный разноцветный серебристый серый синий фиолетовый черный

Объем, л 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8/1.2 2 2.2 2.3 2.5 3

Прочее 2 больших окна для контроля уровня воды 3 чашки с блюдцами 8 А Led дисплей Страна-изготовитель - Китай автоматическое отключение при закипании автоотключение при снятии с подставки английский контроллер strix бесшумное закипание дизайнерская коллекция жесткая фиксация на подставке звуковой сигнал звуковой сигнал при закипании индикатор уровня воды кнопка фиксации ручки матовое покрытие ручки метод нанесения рисунка - холодная деколь можно использовать в домах со слабой проводкой нейлоновый фильтр нейлоновый фильтр от накипи обеспечивающий надежность и долговечность. открывание крышки кнопкой отсек для хранения шнура отсек для хранения шнура/ противоскользящее основание отсек для шнура подсветка на кнопке включения подсветка приятного голубого цвета подставка с электронным управлением прорезиненная ручка рисунок на корпусе силиконовые ножки для устойчивости система многоуровневой безопасности «safe work» страна изготовления Китай съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали съемный фильтр съемный фильтр от накипи съемный чаезаварочный механизм съемный шнур съёмный фильтр от накипи съёмный фильтр от накипи/ отсек для хранения шнура термометр указатель максимального уровня воды фильтр фильтр в носике фильтр материал: нейлон фильтр от накипи функция поддержания температуры (30 мин) шкала уровня воды эко-керамика энергопотребление 120 Вт эргономичная ручка яркий дизайн

Мощность, Вт 120 500 700 800 900 1000 1100 1150 1200-1428 1200 1300 1350 1400 1500 1600 1630 1700 1785 1800 1850-2200 1850 2000 2100 2150 2200 2400 2500 3000

Заварочный чайник да

нет

Дополнительные функции ЖК-дисплей Поддержание температуры Шкала уровня воды автоматический и ручной выключатель. автоматическое переключение на режим подогрева автоотключение автоотключение при закипании автоотключение при закипании или снятии с базы автоотключение при снятии с подставки автоотключение/ функция поддержания температуры адаптивное потребление мощности антискользящая база блокировка крышки выбор температуры нагрева град:40° - 100° двусторонняя шкала уровня воды двухсторонний индикатор уровня воды дисплей дисплей поддержания тепла/индикация включения жк дисплей защита от включения без воды защита от перегрева звуковая и цветовая индикация событий звуковой сигнал звуковой сигнал при закипании индикатор заменны фильтра индикатор уровня воды индикатор уровня воды/индикация включения индикация включения индикация включения/поддержание тепла индикация включеня индикация работы индикация температурных режимов индикация температуры индикация уровня воды нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10 нет отключение при снятии с подставки отсек для хранения шнура питание от автомобильного прикуривателя поддержание постоянной температуры поддержание температуры поддержание температуры в течение 2 часов поддержание температуры до 24 часов поддержание тепла поддержания тепла поддержка выбранной температуры в течение 2 часов предупреждение о необходимости очистки от накипи самоочистка самоочистка. поддержание температуры в течение 2 часов. световой индикатор включения световой индикатор работы сенсорное управление температурный диапазон температуру воды отображает аналоговый термометр на корпусе термометр термометр на корпусе термометр с указанием температуры удобный носик для розлива воды функция security spout - закрытый носик для абсолютной безопасности функция поддержания температуры функция поддержания температуры до 30 мин функция поддержания темперауры шкала уровня воды

Защита 4 способа защиты - при закипании воды автовыключение автоматическое выключение автоматическое отключение при закипании автоматическое отключение: без воды автооключение автоотключение при закипании автоотключение при закипании и отсутствии воды автоотключение при отсутствии воды автоотключение при снятии с подставки, блокировка включение без воды блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды выключение при снятии с базы защита от включения без воды защита от включения при открытой крышке защита от выкипания защита от перегрева защита от перегрева и включения без воды защита от поражения электрическим током защита от протекания защита от работы без воды защита при закипании отключение при закипании отключение при недостаточном количестве воды отключение при открытой крышке отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки открытой крышке отсутствие воды при включении чайника без воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы. при закипании при отсутствии воды при подъеме чайника с базы и когда открыта крышка. при снятии снятии с подставки

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента закрытая спираль открытый скрытый скрытый нагревательный элемент

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет