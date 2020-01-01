Вес, г 25 38 42 44 47 48 49 50 51 51.9 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 70 70.5 71 73 73.8 74 75 75.2 76 77 78 79 80 81 81.9 82 83 84 85 86 87 90 91 93 95 96 97 99 100 101 102 103 105 106 107 110 111 114.6 115 116 117 118 120 121 122 125 127 128 129 130 135 136 137 140 141 142 143 144 145 146 148 150 151 152 153 155 159 160 164 175 178.5 180 181 188 195 198 231 240 245 260 270 275 280 290 315 Время работы, дней 3 28 30 60 77 90 120 180 240 270 300 360 365 540 720 1080 Длина провода, м 0.6 0.7 0.8 0.9 1,15 1,45 1,5 1,75 1,8 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.73 1.8 1.83 1.9 2 2,1 Интерфейс подключения Bluetooth PS/2 USB Источник питания мыши 1xAA 1xAAA 2xAA 2xAAA USB аккумулятор кабель Количество клавиш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 Назначение игровая настольный компьютер презентер трекбол трекпад универсальная Особенности 1000/1600 dpi 16 КБ встроенной памяти 2 независимые зоны) 256 возможных вариантов настройки веса и баланса 3D-акселерометр 4 уровня регулирования энергосбережения. Мышь переходит в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Нескользящая поверхность корпуса. Обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки. Жизненный цикл кнопок. Высокое качество обеспечивает более 5 миллионов кликов. 48 Кб встроенной памяти 4D-колесо поддерживает прокрутку в вертикальной и горизонтальной проекции 5 грамм 5 наборов тефлоновых ножек 5 программируемых кнопок 5 режимов разрешения 5 режимов разрешения с цветным индикатором 5-позиционный джойстик и колесико-кнопка 5000000 кликов 6 режимов разрешения с цветным индикатором 6 режимов разрешения с цветным индикатором: от 600 до 3600 dpi 6 режимов разрешения: от 600 до 3600 dpi 6-ти цветная LED подсветка 64 Кб встроенной памяти 64 Кб встроенной памяти для сохранения настроек при программировании кнопок мыши 8 грузиков по 4 г каждый 800/1200/1600 dpi RGB-подсветка yовый сенсор TrueMove3 обеспечивает честное разрешение 1 к 1 и максимальную точность движения при минимальных задержках. Поддерживает PrismSync. Боковые вставки из силикона. Встроенная память Назначение макросов Сomfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки автоматическое подавление отдачи в шутерах бесшумная мышь в корпусе мыши находится специальный картридж вертикально разработанная мышь предотвращает чрезмерное напряжение и боль в плече и запястье включая стекло и лёд возможно сохранение до 3 игровых профилей возможность записи макросов «НА ЛЕТУ» возможность записи макросов НА ЛЕТУ возможность работы на любой поверхности возможность работы на стекле возможность установки до 16 функций на правую кнопку восемь программируемых кнопо время реакции 1 мс встроенная встроенная память встроенная память 16 KБ встроенная память 160 Кб встроенная память 16КБ встроенная память для сохранения конфигурации мыши встроенное колесо прокрутки высококачественные переключатели Omron с ресурсом в 50 млн. нажатий гироскоп датчик: 3D-акселерометр и гироскоп для левой и правой руки для любой поверхности для правой и левой ркуи для правой и левой руки для правой руки для правой руки и левой руки для правой руки,RGB подсветка на 16,8 млн цветов загрузка скриптов во встроенную память зарядка аккумуляторов внутри устройства изменение чувствительности сенсора кнопкой изменяемая геометрия корпуса изменяемая подсветка колеса и лого в разных режимах изменяемая подсветка логотипа и колеса прокрутки (16 млн.цветов индикатор зарядки на корпусе индикация заряда батареи интеллектуальное управление энергопотреблением активирует режим ожидания кабель с оплеткой кабель с разъемами Micro-USB/USB для зарядки кнопка «Тройной клик» кнопка «Тройной клик» с функцией «3хFire» позволяет сделать сразу три выстрела одним нажатием кнопка изменения разрешения кнопка изменения режима колеса прокрутки кнопка переключения между приложениями и колесико-кнопка кнопка смены разрешения кнопки «Вперед/Назад» кнопки мыши: кнопка «Тройной клик» когда он не используется количество снимков в секунду - 12000 количество снимков в секунду - 6500 количество снимков в секунду - 6666 который вмещает до 7 грузиков общим весом 19 который вмещает до 7 грузиков общим весом 19,5 грамм максимально точное определение высоты отрыва металлические ножки механические переключатели с гарантированным ресурсом 60 млн кликов миниатюрный ресивер Pico многоцветная подсветка (пульсация с цветовым переливом). набор из пяти гирек весом 3,6 г каждая для удобной регулировки веса и баланса настраиваемое время отклика от 3 до 30 мс настройка чувствительности на лету независимые зоны RGB-подсветки неоновая подсветка обработка изображения 10.8 Мп/сек одна кнопка - 16 функций одновременно подключает до 3 устройств и легко переключается между ними оптическая оптическая светодиодная оптическая светодиодная оптический датчик нажатий память 16 Кб переключатель DPI для регулировки скорости указателя. под левую руку и два универсальные варианта поддержка MacOS подключение к компьютеру:USB (приемник) + Bluetooth. подсветка настраивается для каждого профиля покрытие Soft Rubber Skin покрытие корпуса soft touch покрытие корпуса soft-touch полноцветная светодиодная подсветка ASUS Aura Sync программирование кнопок прорезиненное покрытие прорезиненные боковые поверхности прорезиненные вставки работа на любых поверхностях работает на любой поверхности работает на любой поверхности работает практически на любой поверхности разрешение регулируется 600/1000/1600 dpi регулировка оптического разрешения 100-4000 DPI регулируемое время отклика регулируемое разрешение сенсора в пределах 800-3200 dpi ресурс кнопок 20 000 000 нажатий рулетка для сматывания провода с режимом пульсации сенсорная область прокрутки сенсорный скролл симметричный корпус с настраиваемой конфигурацией боковых кнопок синхронизируемая светодиодная подсветка Aura сканер отпечатков пальцев скорость отклика 1 мс смена разрешения мыши во время игры 600/800/1200/1600/2000/3600dpi сочетает мощность оптического датчика с точностью лазерного специальное покрытие корпуса - soft touch специальное покрытие корпуса soft touch технология V-Track технология «Абсолютный контроль курсора» технология оптического сенсора Bluetrack тройной клик ускорение до 15 G ускорение до 20 G ускорение до 30 G утилита ROG Armoury для настройки параме ферритовый фильтр помех, функция Logitech Flow позволяет управлять двумя компьютерами одновременно функция «Волшебный карандаш» цветная подсветка четыре сменные крышки для настройки формы – под правую руку шнур с устойчивой к истиранию оплеткой эксклюзивная конструкция разъемов для подбора переключателей основных кнопок с нужным усилием нажатия Радиус действия беспроводной связи, м 5 8 9 10 15 20 25 30 Размеры (ШxВxД), мм 100x58x38 100х63х34 102x60x35 102х57х36 103x59x35 110х57х40 110х74х35 111x68x36 115х60х36 116x68x35 119х74х43 120x160x10 120x68x37 120х62х38 122х82х42 123х69х41 124х75х43 124х76х40 125.1x7.03x38.95 125x65x41 125х67х39 125х70х43 126х67х45 126х70х43 126х88х42 127.6x70x41.98 127х69х39 127х70х43 127х83х42 12x131x28 130x58.8x36.5 130x58x36 132.5x99.8x54.4 135х75х40 137x89x45 138х88х46 24.7х36.6х123.6 25х65х102 28 х 139 х 18 28x12x131 30х64х113 32х46х79 33x101x61 33х55х100 33х61х95 35x98x62 35х60х100 35х64х108 35х66х97.5 35х67х121 36х62х116 37.8х67х104 37х58х103 37х59.2х98.7 37х61х112 37х64х114 37х65х103 37х67х107 385x258x90 38х61х103 38х63х119 38х63х120 39.3х66х99 39.5х58.5х100 39x74x28 39х66х108 39х67х105 39х69х125 40х57х102 40х65х101 40х70х124 40х72.6х104 40х72х123 40х73х126 40х81х119 42х65х96 42х66х125 42х70х105 42х85х120 43х78х131 44х14х125 45x30x110 47х32х92 47х72х99 48x68x31 50x32x92 50x33x84 50x35x115 50х35х110 51x31x83 52x33x93 54x36x94 55x33x96.4 55x34x82 55x82x34 55х32х95 56.9x40.5x95.3 56.9x95.25x40.5 56x33x100 56x38x95 56х32х96 57.1x40x95.4 57x22x114 57x23x110 57x35x98 57x39x95 57х32х111 58.1x38.2x100 58x100x39 58x33x98 58x35x105 58x35x113 58x38x114 58x39x100 58х34х98 58х38х100 59x22x93 59x34x102 59x35x115 59x36x115 59х35х103 59х38х99 60.6x33.5x100.6 60x105x37 60x115x37 60x26x108 60x33x100 60x34x100 60x35x100 60x35x118 60x36x102 60x36x115 60x36x117 60x37x105 60x37x106 60x37x109 60x38x100 60x39x99 60x99x39 60х26х107 61.5x35.2x97.7 61x115x37 61x33x101 61x34x103 61x35x100 61x36x118 61x37x102 61x40x99 61x42x111 61х38х104 62.15x38.20x116.60 62x32x126 62x34x100 62x34x110 62x35x119 62x35x95 62x35x98 62x37x113 62x37x117 62x38x113 62x39x111 62x39x120 62x40x105 62х33х111 62х36х101 62х37х110 63x113x38 63x27x113 63x36x104 63x37x103 63x39x116 63x40x100 63х35х118 63х40х103 64x35x115 64x37x119 64x40x103 64x40x118 65.6x123x39 65x108x38 65x25x102 65x35x105 65x35x95 65x37x115 65x38x104 65x38x98 65x40x105 65x40x116 65х37х102 65х38х108 66 x 32 x 96 66,2х37,8х126,7 66x123x38 66x38x104 66x42x125 66х25х100 67x102x39 67x38x103 67x38x104 67x39x123 67x39x128 67x41x113 67x42.5x124 67x42x126 67x43x124 67x45x126 68x124x43 68x38x105 68x38x120 68x40x122 68x40x123 68х38х125 68х40х105 69x125.5x41.5 69x34x104 69x39x122 69x39x123 69x39x133 69x40x107 69x40x122 69x40x125 69x43x131 69х43х131 70 x 105 x 42 70x32x105 70x35x115 70x37x119 70x37x99 70x39x121 70x40x112 70x40x120 70x40x125 70x40x135 70х33х125 71x128x42 71x39x108 71x41x133 71х42х128 71х86х115 72x39x123 72x40x113 72x40x123 72x41x136 73x40x126 73x42x131 74x107x39 74x35x110 74x38x128 74x39x107 74x39x124 74x41x125 74x41x129 74x42x127 74x45x115 76x42x125 77x37x111 77x37x112 77x42x122 78x40x118 78x41x127 78x44x123 78х37х112 79x40x122 79x41x129 80x33x130 80x40x121 80x41x123 80x42x120 81x40x119 81x41x122 81x42x119 81x42x122 81x42x123 82x42x123 84x40x120 86x42x165 86x43x114 86х39х108 90x40x125 94.7x57x39.1 95x56x40 95x57x35 95x57x40 98x57x36 Тип беспроводной связи Bluetooth Bluetooth/Радио нет радиоканал Цвет Черно-синий белый белый/красный металлик белый/серый бордовый голубой зеленый золото золотой металлик карбон коричневый коричневый металлик красный красный/черный кремовый металлический серый мятный оранжевый розовый салатовый серебристый/черный серебро серый серый/белый серый/оранжевый серый/синий серый/черный синий темно-синий фиолетовый черно-красный черно-серый черный черный с рисунком черный/зеленый черный/золото черный/красный черный/оранжевый черный/пурпурный черный/серебристый черный/серебро черный/серый черный/синий шоколадный металлик Разрешение оптического сенсора, dpi 300 800 1000 1000 1200 1300 1500 1600 1600 1800 2000 2400 2500 3000 3200 3600 4000 4800 5000 6200 6400 7200 8000 8200 10800 12000 15000 16000 20000 Тип Тип соединения