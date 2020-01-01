1 x 120 мм 1 x 120x120 мм 1 x 140 мм 1 x 140x140 мм 1 x 200x200 мм 1 x 40x40 мм 1 x 80 мм 1 x 80x80 мм 1 x 80x80 мм 1 x 92x92 мм 1 х 120 мм 1 х 120 мм ARGB 1 х 140 мм 1 х 200 мм 1 х 80 мм 1 х 92 мм 2 4 120 мм на верхней панели 120 мм на задней панели 120 мм на передней панели 121 мм на задней панели 122 мм на задней панели 123 мм на задней панели 140 мм на задней панели 140 мм на нижней панели 140 мм на передней панели 1х80 мм 2 x 120 мм 2 x 120 мм на передней панели 2 x 120x120 мм 2 x 140 мм 2 x 140 мм на передней панели 2 x 140x140 мм 2 x 200 мм 2 x 200x200 мм 2 x 80 мм 2 x 80x80 мм 2 х 120 мм 2 х 200 мм 3 x 120 мм 3 x 120 мм на передней панели 3 x 120x120 мм 3 x 140x140 мм 3 х 120 мм 3 х 80х80 мм 4 x 120x120 мм 4 x 140x140 мм 4 x 40x40 мм 4 х 120 мм 4 х 40 мм 5 x 120x120 мм 5 x 80x80 мм 5 х 120 мм 5 х 80х80 мм 7 x 80x80 мм да нет

1 1 - 120x120мм/92x92мм на задней панели 1 - 92x92мм на передней панели 1 x 120 мм 1 x 120x120 мм 1 x 140x140 мм 1 x 80x80 мм 1 x 92 мм 1 x 92 мм или 1 x 120 мм 1 x 92x92 мм 1 х 120 мм 1 х 140 мм 1 х 40 мм 1 х 80 мм 120 / 80 мм x 2 (опционально) 120 мм 120 мм на верхней панели 120 мм на задней панели 120 мм на нижней панели 140 мм 140 мм для охлаждения блока питания 140 мм на боковой панели 140 мм на передней панели 2 x 120 мм 2 x 120 мм для охлаждения видеокарты 2 x 120 мм или 2 x 140 мм 2 x 120 мм на боковой панели 2 x 120 мм на верхней панели 2 x 120 мм на нижней панели 2 x 120 мм на передней панели 2 x 120x120 мм 2 x 140 мм на верхней панели 2 x 140 мм на нижней панели 2 x 140 мм на передней панели 2 x 140x140 мм 2 x 200 мм или 7 x 140 мм или 7 x 120 мм 2 x 200 мм на верхней панели 2 x 200x200 мм 2 x 40x40 мм 2 x 80x80 мм 2 x 90x90 мм 2 x 92x92 мм 2 х 120 мм 2 х 120 мм или 2 х 140 мм 2 х 120 мм или 2 х 140 мм — на передней 1 х 120 мм — на задней 2 х 120 мм — на верхней 2 х 140 мм 2 х 40 мм 2 200 мм 3 x 120 мм 3 x 120 мм на нижней панели 3 x 120 мм на передней панели 3 x 120x120 мм 3 x 140 мм на верхней панели 3 x 140x140 мм 3 х 120 мм 3 х 140 мм 4 x 120 мм 4 x 120x120 мм 4 x 140x140 мм 4 x 140x140 мм 4 x 60x60 мм 4 х 120 мм 4 х 120 мм или 4 х 140 мм 4 х 140 мм 4 х 200 мм 5 x 120x120 мм 5 x 140x140 мм 5 х 120 мм 6 x 120x120 мм 6 x 120x120 мм 6 x 140x140 мм 6 х 120 мм 6 х 140 мм 7 x 140x140 мм 92 / 80 мм x 1 (опционально) есть нет