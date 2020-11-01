Термопояс для похудения Вулкан

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|термопояс
|Материал
|неопрен, лайкра, нейлон
|Размер
|110смх20см
|Цвет
|темно-синий
Пояс «ВУЛКАН» состоит из 3 слоев: внешний слой нейлона с лайкрой, промежуточный слой из ячеек неопрена (растянутый каучук) и закрытый специальный материал - термосел. Эти три компонента обеспечивают отличную теплоизоляцию и осуществляют микромассаж кожи, не препятствуя тем не менее прохождению воздушного потока с целью устранения избытка пота.
Пояс «ВУЛКАН» действует с максимальной эффективностью, оказывает энергичное воздействие на кожу, мышцы талии, бедер и ягодиц. Убираются нежелательные жировые отложения, укрепляются мышцы, корректируются линии талии и бедер, снимается общее мышечное напряжение, улучшается циркуляция крови и обмен веществ, предотвращается возможность получения травм. Длительный тепловой микромассаж кожи при сохранении доступа воздушного потока обеспечивает надежный эффект. Даже в условиях покоя пояс «ВУЛКАН» разогревает кожу и подкожную жировую клетчатку, что поддерживает повышенный тканевой обмен с высоким расходом клеточного жира.
С ним удобно и комфортно в любой одежде. Он абсолютно незаметен.
Рекомендации по использованию пояса для похудения - можно носить непосредственно на теле 3 часа подряд, не опасаясь раздражения от пота. Только в том случае, если у Вас очень чувствительная кожа рекомендуется надевать пояс на хлопковое белье. Пояс должен плотно облегать фигуру, но при этом не стеснять движений, не нарушать кровоснабжения мягких тканей и не причинять дискомфорта.
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