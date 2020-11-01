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Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт

Артикул: 98221
  • Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт - фото 1
  • Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт - фото 2
Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт - фото 1
Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт - фото 2
910 руб. 
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Артикул: 98221
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товарапояс для поясницы
МатериалПВХ, нейлон, неопрен, спандекс
Размер42-58
Цветчёрный

Пояс Bradex «Терапевт» для поддержки поясничного отдела снимет боль при растяжении мышц спины и защемлении нервов в позвоночнике. Улучшает состояние при болях в животе, а благодаря согревающему действию поможет при болезненных состояниях, связанных с воспалительными процессами в почках. Пояс выполнен из плотного, но в то же время необычайно легкого материала, что позволяет носить его с комфортом даже под одеждой. Компактные размеры позволят брать приспособление с собой в поездки и путешествия. Также пояс Bradex «Терапевт» удобно использовать при подъеме тяжестей, во время работы в саду или при сидячей работе (к примеру, за рулем автомобиля). Пригодится спортсменам и профессиональным танцорам, так как повышает эффективность и безопасность тренировок. Обхват талии - 63 - 127 см.

Рекомендуется к применению:

Лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом

Водителям автотранспорта, проводящим за рулем большую часть рабочего времени

Лицам, с наследственной предрасположенностью к избыточному весу и заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Лицам, ведущим малоподвижный образ жизни и изредка выполняющим физическую работу

Лицам, изредка занимающимся спортом без соответствующей подготовки.



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Пояс для поддержки поясничного отдела Терапевт - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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