Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (S) (Hot Shapers)

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|леггинсы для похудения
|Материал
|неопрен
|Размер
|S
|Цвет
|черный
В леггинсах BODY SHAPER у вас появится возможность в кратчайшие сроки уменьшить вес и добиться желаемых форм: талии, ног, ягодиц, бедер.
Леггинсы с завышенной талией выполнены из неопрена, это современный качественный и безопасный материал, приятный на ощупь. Принцип действия основан на активном потоотделении, что способствует снижению веса, приданию телу желаемых форм, выведению токсичных веществ из организма, и как следствие - оздоровительный эффект для всего организма. Плотное прилегание материала леггинсов к телу создает эффект парилки в бане, неопрен не пропускает запах, влагу. Вы можете носить леггинсы для похудения BODY SHAPER как верхнюю одежду, так и под верхнюю одежду. В любом случае, никто из окружающих не заметит ни посторонний запах, ни влагу на одежде.
Не обязательно идти в спортзал, достаточно заниматься обычными домашними делами, при этом активно худея. Леггинсам не требуется деликатная стирка. Пот, впитывающийся в материал, не проникает на одежду, так как пористая ткань не пропускает влагу.Для тела леггинсы очень приятны, они не имеют швов и приятны для кожи.
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