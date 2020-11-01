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Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров

Артикул: 96511
  • Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров - фото 1
  • Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров - фото 2
Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров - фото 1
Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров - фото 2
13 390 руб. 
Купить
+ 344 КэтКоинов
Артикул: 96511
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
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БрендNoname
Тип товараЯщик
Габаритные размеры, см52,7х27,9х38,7
Материалпластик
ДополнительноФурнитура из нержавеющей латуни
ОсобенностиДополнительная опция - место для пяти коробок модели Plano 2-3500-00 (в комплект не входят). 

Описание

GUIDE SERIES™ STOWAWAY® 7592-01

• Система Stowaway®

• Четыре съемные коробки придают непревзойденную универсальность

• Верхняя крышка Duraview™

• Место для пяти коробок ProLatch™ 2-3500 (дополнительная опция)

• Три съемных блока для спиннербейтов

• Гнезда для инструментов сбоку

• Цвет: графитовый/песо



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Самовывоз невозможен
Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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