Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксессуаров

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|47х27,9х21,6
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|замок на латунной петле
|Особенности
|Прочная и эргономичная ручка
Описание
GUIDE SERIES™ MAGNUM BOX 1444-02
• 44 Magnum
• Четырехуровневая система
• На дне большое отделение для крупных предметов и блоков для спиннербейтов
• Под верхним отделением - уникальный промежуточный уровень со своей крышкой
• Под верхней дымчатой крышкой DuraView™ - большое отделение с разделителями
• Толстая рукоятка для удобства транспортировки
• Цвет: графитовый/песочный
• 470х279х216мм
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