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Сумка Rapala Limited Sling Bag

Артикул: 96449
  • Сумка Rapala Limited Sling Bag - фото 2
  • Сумка Rapala Limited Sling Bag - фото 3
  • Сумка Rapala Limited Sling Bag - фото 4
Сумка Rapala Limited Sling Bag - фото 2
Сумка Rapala Limited Sling Bag - фото 3
Сумка Rapala Limited Sling Bag - фото 4
4 800 руб. 
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+ 148 КэтКоинов
Артикул: 96449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLimit
Тип товараСумка
Габаритные размеры, см31х23х11
Материалнейлон 600 ден.
Дополнительнов комплекте 2 коробки размера 3600.
ОсобенностиПлечевой ремень с подкладкой

Описание

Сумка Rapala Limited Sling Bag (46006-1)– профессиональный подход к экипировке рыболова, включающий совмещение практичности, функциональности и долговечности. Удобная фиксация сумки на корпусе производится за счет плечевого ремня, имеющего подкладку. Мягкий ремень с возможностью регулировки положения сумки обеспечивает максимально комфортное расположение изделия. Многочисленные карманы, которыми оснащена модель сумки Rapala Sling Bag, позволяют удобно разместить все принадлежности и личные вещи.

Основной отсек сумки включает два отделения, разделенных между собой. Каждый из них вмещает коробку для принадлежностей серии 3600. Данные коробки поставляются вместе с сумкой в комплекте. Наличие липучек на боксах для приманок существенно облегчает процесс пользования изделием, исключая возможность выскальзывания коробки. При открытии любого из отделений передней части сумки происходит его трансформация в компактную полку, на которой расположены все необходимые принадлежности. Внутренний отсек сумки Rapala Sling Bag имеет дополнительный сетчатый карман на молнии для аккуратного размещения личных вещей.

Полезный объем модели может быть немного увеличен за счет раскрытия молний по периметру. Глубина изделия при этом меняется в пределах 13-16 см. Прочность и долговечность сумки обеспечивает материал изготовления – надежный нейлон Nylon Oxford плотностью 600 Den.

Сумка Rapala Sling Bag имеет ряд функциональных карманов и на плечевом ремне. Вместительный карман на молнии и карман для плоскогубцев сделают размещение полезных мелочей максимально удобным и близким. В центральной части плечевого ремня удобно расположились дополнительный карман на молнии и водонепроницаемый герметичный кармашек с прозрачным окном. Наличие последнего облегчает пользование изделиями с сенсорным экраном (touch screen), так как исключает необходимость доставать их, он также может быть использован для хранения документов.

Задняя поверхность сумки имеет объемный карман для питьевой системы с одним выходом для трубки. D-образное кольцо у основания аксессуара станет идеальным местом для крепления необходимого инвентаря или инструментов. Мобильность и компактность изделия делают его отличным выбором для ходовой рыбалки. Основное отделение сумки Rapala Sling Bag вмещает две коробкиPlano серии 3600, а модель Sling Bag Big – две коробкиPlano серии 3700, которые идут в комплектес изделием.



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Самовывоз невозможен
Сумка Rapala Limited Sling Bag – стоимость товара 4800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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