Сумка Rapala Limited Magnum Tackle Bag

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Сумка Rapala Magnum Tackle Bag вмещает до восьми коробок мод. 3700. Литое водонепроницаемое дно надежно защищает снасти даже в мокрой лодке. Многочисленные внутренние карманы спереди, несколько наружных карманов для принадлежностей. D-образные кольца для крепления инструментов.

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