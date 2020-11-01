Сумка Rapala Limited Magnum Tackle Bag

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Limit
|Тип товара
|Сумка
|Габаритные размеры, см
|54х39х32
|Материал
|водонепроницаемая ткань
|Дополнительно
|в комплекте 3 коробки размера 3700.
|Особенности
|Прочные ручки и ремень с подкладкой на плечо
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