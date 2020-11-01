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Сварочный аппарат ТОРУС 255 ПРОФИ

Артикул: 95978
Сварочный аппарат инверторный Торус 255
21 640 руб. 
21 700 руб. 
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+ 376 КэтКоинов
Артикул: 95978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 607 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендТорус
Тип товараСварочный инвертор
Макс. сварочный ток при непрерывной работе255 А
Мощность8.5 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе8 мин.
Рекомендуемая мощность генератора6.0 кВт
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -5°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)
Типы сваркиаргонодуговая сварка (TIG)
Форсаж дугинет
Высота, см19
Длина, см33
Ширина, см12
Вес, кг5.7
мощность - 8.5 кВт, тип сварки - аргонодуговая, ручная дуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 80%


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Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат ТОРУС 255 ПРОФИ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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