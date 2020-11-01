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Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet

Артикул: 95739
  • Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - фото 1
  • Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - фото 2
  • Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - фото 3
Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - фото 1
Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - фото 2
Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - фото 3
34 000 руб. 

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32 490 руб. 

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Артикул: 95739
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 667 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAurora
Тип товараСварочный полуавтомат-инвертор
Макс. сварочный ток при непрерывной работе175 А
Мощность4.7 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе6 мин.
Рекомендуемая мощность генератора4.1 кВт
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 50°C до -20°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Форсаж дугинет
Высота, см46.6
Длина, см48.2
Ширина, см19.7
Вес, кг15
мощность - 4.7 кВт, тип сварки - полуавтоматическая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 60%


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Самовывоз невозможен
Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 34000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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