Компрессор Aurora AIR-25

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Aurora
|Тип товара
|Компрессор
|Питание электрического двигателя
|220
|Тип
|Поршневой
|Тип привода
|Коаксиальный
|Давление
|8 бар
|Объем ресивера, л
|24
|Производительность
|206 л/мин.
|Высота, см
|25.5
|Длина, см
|58
|Ширина, см
|58
|Вес, кг
|26.5
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