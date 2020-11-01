Контейнер для таблеток Неделька Bradex Kz 0346

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Контейнер для таблеток
|Длина, см
|13
|Ширина, см
|12
|Высота, см
|5
|Вес, кг
|0.15
Контейнер для таблеток Bradex Неделька Kz 0346 существенно облегчает жизнь тем, кто вынужден принимать большое количество таблеток или витаминов. Миниатюрный контейнер с вынимаемыми отделениями с маркировкой дней недели позволит контролировать прием таблеток, размещаемых в лотках с четырьмя отделениями, на которых указано время суток. Заправлять контейнер таблетками достаточно один раз в неделю, а потом лишь доставать с утра один из блоков, который оказывается в самом низу контейнера. Контейнер для таблеток Bradex Kz 0346 поможет пожилым людям не пропустить необходимого приема и случайно не принять лишнюю дозу лекарств.
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