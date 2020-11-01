Точило Зубр ЗТШМЭ-200-600

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Точило
|Вес, кг
|13
|Высота, см
|28
|Диаметр диска
|200 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|32 мм
|Длина, см
|26
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Станок, 2 точильных круга, Лампа подсветки, 2 металлических упора, 2 защитных стекла (комплект с кронштейном), 2 дополнительных втулки.
|Мощность
|600 Вт
|Скорость вращения
|2950 об/мин
|Ширина, см
|42
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