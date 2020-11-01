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Пила дисковая Диолд ДП-0,55 МФ

Артикул: 93358
Пила дисковая Диолд ДП-0,55 МФ
5 560 руб. 
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+ 107 КэтКоинов
Артикул: 93358
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДиолд
Тип товараПила дисковая
Глубина пропила25 мм 
Диаметр диска85 мм
Диаметр посадочного отверстия10 мм 
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность550 Вт 
Скорость вращения4500 об/мин 
В кейседа
Подключение пылесосанет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см35
Ширина, см9
Высота, см12
Вес, кг2
Дисковая пила, мощность 550 Вт, диаметр диска 85 мм, вес 2 кг


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая Диолд ДП-0,55 МФ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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