Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0,34 МФ (кейс)

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|Бренд
|Диолд
|Тип товара
|Многофункциональный инструмент
|Вес, кг
|1.45
|Возможности
|блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Кейс в комплекте
|есть
|Крепление листа
|липучка
|Макс. частота колебания платформы
|21000 кол./мин.
|Потребляемая мощность
|340 Вт
|Тип машины
|реноватор
Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0.34 МФК предназначен для проведения широкого спектра отделочных и ремонтных работ. Различная оснастка, устанавливаемая на инструмент, позволяет производить шлифовку, пиление и резание различных материалов. Обладает небольшим весом и компактными размерами. Питание - от бытовой электросети.
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