Лобзик Диолд ПЛЭ-1-08

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Диолд
|Тип товара
|Лобзик электрический
|Антивибрационная система
|нет
|Быстрозажимное крепление пилки
|нет
|Частота движения пилки
|500-3000 ход/мин
|Сдув опилок
|нет
|Регулировка частоты хода
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Обрезиненная рукоятка
|да
|Мощность
|650 Вт
|Маятниковый ход
|есть
|Глубина пропила стали
|6 мм
|Глубина пропила дерева
|80 мм
|Глубина пропила алюминия
|15 мм
|Лазерный маркер
|есть
|Питание
|от сети
|Плавный пуск
|нет
|Подсветка
|нет
|В кейсе
|нет
|Длина, см
|22.5
|Ширина, см
|7
|Высота, см
|21
|Вес, кг
|2.1
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