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Машинка шлифовальная ленточная Sturm! BS8511U

(2)
Артикул: 93306
  • Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 1
  • Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 2
  • Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 3
  • Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 4
Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 1
Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 2
Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 3
Машинка шлифовальнаяленточная Sturm! BS8511U - фото 4
6 180 руб. 
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+ 151 КэтКоинов
Артикул: 93306
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 14 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSturm!
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукояткаесть
Макс. скорость ленты380 м/мин
Мощность1000 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращенияесть
Длина, см38
Ширина, см15.5
Высота, см14.5
Вес, кг4.65
Шлифмашина ленточная, питание - от сети, мощность - 1000 Вт


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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16.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощная. Тянет без проблем на любой скорости. Тяжёлую табуретку роняет набок) Распространённая лента. Легко настраиваемая "параллельность вращения" ленты, после некоторого времени установилась ка то сама и больше не настраивал, лента не сползает. Очень удобный передний узкий ролик - не представляю ленточную шлифмашинку без него. Конструкция надёжная, пока ничего не сломалось, не дребезжит и страшных звуков не издаёт. А ещё в комплекте есть запасные щётки.

Недостатки:
Непонятная штампованная подошва, которая криво сделана, надеть её бе приложения хороших усилий не получится, я не стал. Непонятная система крепления к верстаку - так и не понял, как её устанавливать, В инструкции и в интернете по этому поводу ничего нет.

Комментарий:
Первая моя шлифмашинка, сравнить не с чем. Всем доволен, никаких сожалений о покупке нет. Купил бы такую снова, посоветовал бы друзьям.


16.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Доступная цена и хорошая комплектация, есть запасные щётки, ремень привода, рамка-площадка, струбцины для стационарного монтажа. Регулирование оборотов. Возможность использование в качестве гриндера. Удобная передняя часть для мелких работ.

Недостатки:
Площадка-рамка крепится туго и неравномерно. Для небольшой цены недостатков особо нет.

Комментарий:
Отличное решение для различных бытовых нужд. Что то подточить, снять фаски, шлифануть, поправить и прочее. Очень доволен наличием такого инструмента. Надеюсь на продолжительную работоспособность.

Самовывоз невозможен
Машинка шлифовальная ленточная Sturm! BS8511U - стоимость товара 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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