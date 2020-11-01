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Грабли Grinda 8-421449_z01

Артикул: 93049
Грабли Grinda 8-421449_z01
200 руб. 
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Артикул: 93049
В наличии
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БрендGrinda
Тип товараГрабли

Грабли Grinda 8-421449_z01 ручные с коннекторной системой, используются для рыхления почвы, выравнивания грунта и разбивки комьев почвы в саду и огороде. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, что гарантирует продолжительный срок службы.

Грабли, так же оснащены эргономичной рукояткой выполненной из ударопрочного пластика.

Инструмент относится к серии GQC (Grinda Quick Connection), что позволяет использовать удлиняющий стержень с рукояткой, для снижения утомляемости при выполнении работ.

Характеристики:

  • Длина, мм – 300
  • Материал рабочей части - углеродистая сталь
  • Материал рукоятки - ударопрочный пластик
  • Вес, кг – 0,2


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Грабли Grinda 8-421449_z01 - по цене 200 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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