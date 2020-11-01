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Кусторез FIT 77104 используется для подрезания веток, цветов или живых изгородей в саду. Черненые лезвия выполнены из инструментальной стали. Волнистая форма лезвий позволяет им дольше оставаться острыми. Ручки из дерева обеспечивают надежный захват.

Кусторез Fit 77104 500мм, лезвия 200мм волнистые черненые стальные деревянные ручки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.