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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Лопаты Fit Лопата Fit 77235 саперная, складная, 570мм, лезвие 20см

Лопата Fit 77235 саперная, складная, 570мм, лезвие 20см

Артикул: 93002
Лопата Fit 77235 саперная, складная, 570мм, лезвие 20см
1 270 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 93002
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Материал черенкасталь
Общая длина, мм570
Подходит для автомобиляда
Рукоятка на черенкенет
Типлопата саперная
Черенокесть
Ширина, мм150

Лопата Fit 77235 саперная, складная имеет широкую сферу применения: в строительстве, на природе, охоте, рыбалке и т.д. Является универсальным инструментом в полевом снаряжении сержантов и солдат (рытье окопов и как средство защиты).

Характеристики:

  • Материал - сталь.
  • Размеры лопаты в разложенном виде, см - 57x15x 4,5 см
  • Размеры лопаты в сложенном виде, см - 20x15x5,5
  • Вес, кг - 1,08


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Самовывоз невозможен
Лопата Fit 77235 саперная, складная, 570мм, лезвие 20см - по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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