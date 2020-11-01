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Дрель DeWalt D21441

Артикул: 92840
17 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 92840
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БрендDeWalt
Тип товараДрель безударная
Блокировка кнопки включениянет
Ограничитель глубины сверленияда
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмнет
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Мощность770 Вт
Максимальный крутящий момент40 Нм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)35 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Длина, см47.5
Высота, см7
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг3.25
питание - от сети, мощность - 770 Вт


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