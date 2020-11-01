Гайковерт ударный DeWalt DW292

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Гайковерт электрический
|Дополнительный аккумулятор
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Защита от перегрузок
|есть
|Количество скоростей работы
|1
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Макс. количество ударов в минуту
|2700 уд/мин
|Мощность, Вт
|370
|Питание
|от сети
|Потребляемая мощность
|710 Вт
|Ударный механизм
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Высота, см
|29.2
|Длина, см
|21.6
|Вес, кг
|3.2
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