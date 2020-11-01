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Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51u

Артикул: 92527
Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51u
2 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 92527
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22x42
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см6.1
Длина, см12.9
Ширина, см10.5
Вес, кг0.422
автоматический, манжета - на предплечье, размер - 22-42 см


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Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51u - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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