Кресло Green Glade полиэстер 600D с поливинил. покр. (М2306 )

Компактное складное кресло Green Glade М2306 с удобными подлокотниками. Несмотря на внешний вид, создающий впечатление хрупкого изделия, складное кресло отличается замечательным качеством и надежностью. Его уникальная конструкция равномерно распределяет вес и с легкостью выдерживает взрослого человека хорошей комплекции.

Для производства использованы надежные высококачественные материалы, применяемые в изделиях данного типа. Кресло легко как складывать, так и раскладывать. В сложенном, упакованном состоянии оно с легкостью поместится в багажник вашего автомобиля.

Каркас - алюминий 22мм. Материал - полиэстер 600D с поливиниловым покрытием