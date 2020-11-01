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Подгузники-трусики Merries L (9-14 кг) 44 шт.

Артикул: 89473
Подгузники Merries трусики L (9-14 кг) 44 шт.
2 071 руб. 
2 278 руб. 

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1 967 руб. 

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Артикул: 89473
В наличии
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БрендMerries
Тип товараПодгузники
Возрастот 6 мес. до 2.5 лет
Страна бренда Япония
Вес ребенка9-14 кг
Количество в пачке44 шт.
Полдля мальчика и девочки
для мальчиков и девочек в возрасте от 6 мес. до 2.5 лет


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Самовывоз невозможен
Подгузники-трусики Merries L (9-14 кг) 44 шт. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2071 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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