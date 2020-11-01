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Душевой гарнитур с верхней лейкой Iddis Edifice EDISB1Fi76

Артикул: 89025
Душевой гарнитур с верхней лейкой Iddis Edifice EDISB1Fi76
12 270 руб. 
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 89025
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Коллекция Edifice
filter_noneТовар входит в коллекцию Edifice

Коллекция Edifice

БрендIddis
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа20 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкида
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа5.3 см
Кол-во режимов ручного душа1
Страна бренда Россия
Цветхром
Высота душевой штанги89.4-130 см
Длина душевого шланга150 см
Вес, кг6
Душевой гарнитур с верхней лейкой Edifice. Количество режимов лейки 1. Душевая насадка верхняя. 300 х 200 мм. Поворотный керамический дивертор (переключалель верхний душ/ручная лейка). Комплектация крепления к стене. держатель лейки.


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