Душевой гарнитур Iddis TSH0601

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевой гарнитур
|Душевая штанга (стойка)
|да
|Наличие мыльницы
|да
|Наличие полочки
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Диаметр ручного душа
|12.5 см
|Кол-во режимов ручного душа
|5
|Высота душевой штанги
|64 см
|Длина душевого шланга
|150 см
|Страна бренда
|Россия
|Цвет
|хром
|Вес, кг
|1.5
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