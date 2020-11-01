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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет сигнальный
|Производство
|Россия
|Размер
|40/42
|Цвет
|оранжевый
Жилет сигнальный SM 00004063 (40/42), детский предназначен для детей в возрасте от 10 до 14 лет. Помогает учителям и воспитателям при коллективных походах в город или на природу, делая ребенка более заметным в толпе или на фоне деревьев. Светоотражающие ленты отсвечивают в свете фар, помогая водителю раньше заметить ребенка на дороге.
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