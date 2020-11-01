Массажер для ухода за кожей лица Mezolight M9910

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для лица
|Производство
|Франция
|Действие
|массаж
|Материал
|пластик
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Функции и режимы
|мезопорация/электропорация/электромиостимуляция/светотерапия
|Высота, см
|10
|Длина, см
|20
|Ширина, см
|16
|Вес, кг
|0.3
Массажер Gezatone Mezolight m 9900 служит для проведения в домашних условиях процедур, нацеленных на омоложение кожи лица, шеи и декольте. Благодаря пяти уникальным методикам, кожа значительно подтягивается, укрепляются мышцы лица, улучшается усвоение косметических средств. Прибор имеет компактные размеры, беспроводное питание и удобен в использовании.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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