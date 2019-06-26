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Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом

(1)
Артикул: 83178
  • Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 1
  • Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 2
  • Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 3
  • Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 4
Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 1
Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 2
Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 3
Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - фото 4
780 руб. 
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Артикул: 83178
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCs Medica
Тип товараТонометр
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсанет
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухамеханическое
Размер манжеты, см24x42
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см7
Длина, см17.5
Ширина, см10
Вес, кг0.4
Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом снабжен манжетой, которая может устанавливаться на руке окружностью от 22 до 42 см,. способ установки - «нахлест».

Груша прибора выполнена из мягкой, эластичной резины, которая позволяет производить нагнетание воздуха в пневмокамеру манжеты без особых усилий. Также в груше установлен воздушный клапан, снабженный сетчатым фильтром, который предохраняет механизм манометра и ниппеля воздушного клапана от попадания в них пыли и мелких частиц. Механизм воздушного клапана имеет игольчатый вентиль, позволяющий производить стравливание воздуха из манжеты с необходимой для измерения давления скоростью.

Комплектация:
  • Манометр механического тонометра CS Medica CS-106
  • Нагнетатель давления (груша)
  • Оголовье фонендоскопа
  • Головка фонендоскопа
  • Y-образный звукопровод фонендоскопа
  • Манжета (одна из перечисленных типов: H, D, P, S, B)
  • Руководство по эксплуатации
  • Мягкий футляр для хранения прибора
  • Гарантийный талон


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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26.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Недорогой

Недостатки:
Мелкая шкала, манжета без кольца.

Самовывоз невозможен
Тонометр механический CS Medica CS-106 с фонендоскопом - данный товар вы можете купить по цене по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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