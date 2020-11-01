Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|карбон, пробка, углеволокно
|Рабочая длина, м
|2.4
|Тест по леске, г
|14–40
|Длина, см
|123
|Ширина, см
|12
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|6
|Тип
|спиннинговое, штекерное
|Вес, кг
|0.199
Описание
УдилищеAlivio DX Spinningсо своим прогрессивным бланком ХТ30 стало еще тоньше и быстрее. Оно оснащено направляющими кольцами Shimano Hard Lite, которые хорошо работают как с монофиламентной, так и с плетеной леской. Удилище украшено пробковыми ручками и красивой косметикой, по цвету сочетающейся с катушками Alivio. Широкий спектр удилищ подходит практически под все индивидуальные и местные требования.
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