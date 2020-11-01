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Удилище Shimano ALIVIO CX TE GT 5-400 (ALCXTEGT540)

Артикул: 82593
  • Удилище Shimano ALIVIO CX TE GT 5-400 (ALCXTEGT540) - фото 1
  • Удилище Shimano ALIVIO CX TE GT 5-400 (ALCXTEGT540) - фото 2
Удилище Shimano ALIVIO CX TE GT 5-400 (ALCXTEGT540) - фото 1
Удилище Shimano ALIVIO CX TE GT 5-400 (ALCXTEGT540) - фото 2
4 700 руб. 

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3 470 руб. 

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Артикул: 82593
В наличии
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БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкомпозит
Рабочая длина, м3.9
Тест по леске, г4–20
Длина, см135
Ширина, см5
Балансировкаесть
Высота, см5
Типболонское, телескопическое
Вес, кг0.2

Описание

Описание отсутствует



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Самовывоз невозможен
Удилище Shimano ALIVIO CX TE GT 5-400 (ALCXTEGT540) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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