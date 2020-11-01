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Фен технический Metabo HE 23-650 (602365500)

Артикул: 81870
  • Фен технический Metabo HE 23-650 (602365500) - фото 1
  • Фен технический Metabo HE 23-650 (602365500) - фото 2
Фен технический Metabo HE 23-650 (602365500) - фото 1
Фен технический Metabo HE 23-650 (602365500) - фото 2
8 290 руб. 
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+ 144 КэтКоинов
Артикул: 81870
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура650 град
Минимальная температура50 град
Мощность, Вт2300
Максимальный объем выдуваемого воздуха500 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха150 л/мин
Длина, см30
Ширина, см12
Высота, см38
Вес, кг0.9
Фен Metabo HE 23-650 602365500 предназначен для сварки пластмасс, оттаивания труб, для сушки свежеокрашенных поверхностей. Инструмент оснащен мощным двигателем (2300 Вт) с системой охлаждения.


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Самовывоз невозможен
Фен технический Metabo HE 23-650 (602365500) - данный товар вы можете купить по цене по цене 8290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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