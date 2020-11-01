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Минимойка Karcher K 7 Compact (1.447-002)

Артикул: 81744
  • Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 3
  • Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 4
Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher K 7 Compact (1.447-002) - фото 4
41 060 руб. 
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+ 713 КэтКоинов
Артикул: 81744
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKarcher
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление160 бар
Производительность10 л/мин.
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектеесть
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см55.2
Высота, см33.3
Ширина, см29
Вес, кг16.89
максимальное давление - 160 бар. Производительность - 600 лчас


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Самовывоз невозможен
Минимойка Karcher K 7 Compact (1.447-002) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 41060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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