Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|JVC
|Тип товара
|Автомагнитола
|AUX вход на перед. панели
|да
|Наличие ТВ-тюнера
|нет
|Читаемые форматы
|CD-Audio, FLAC, MP3, WMA
|Функция Съемная панель
|нет
|Типоразмер
|2 DIN
|Тип дисплея
|монохромный
|Сенсорный дисплей
|нет
|Радиоприемник
|есть
|Поддержка iOS (car play)
|есть
|Поддержка Android
|есть
|Наличие usb-порта
|есть
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Наличие DVD-проигрывателя
|нет
|Наличие CD-проигрывателя
|есть
|Наличие Bluetooth
|нет
|Выходная мощность номинальная
|88 Вт
|Кол-во полос эквалайзера
|3
|Состояние товара
|новый
|Выходы
|PreAmp, RCA
|Входы
|Jack 3.5, USB
|Длина, см
|18.2
|Ширина, см
|16
|Высота, см
|11.1
|Вес, кг
|1.5
Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN представляет собой качественное устройство, позволяющее воспроизводить аудио с современных носителей и слушать FM-радиостанции. Выполнена в стильном дизайне, обладает настраиваемой светодиодной подсветкой в широком цветовом спектре. Наличие USB-разъема позволяет не только слушать аудио с внешних носителей, но и подзаряжать различные девайсы. Простое управление, ручная настройка эквалайзера и способность сохранения в памяти до шести избранных радиостанций отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к данного вида аппаратуре. Автомагнитола JVC KW-R520 рассчитана на размер 2DIN, передняя панель не съемная.
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