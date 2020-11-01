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Лапа Боксерская Спортивные Мастерские 00005064, Парная

Артикул: 81129
Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005064, парная
870 руб. 
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Артикул: 81129
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЛапа боксерская

Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005064 предназначена для отработки ударов при работе в паре. Удобна в использовании, практична в работе, соответствует требованиям спортсменов-профессионалов.

Особенности:

  • Материал - искусственная кожа;
  • Наполнитель - стенофон;
  • Разделение на правую и левую;
  • В комплекте две штуки.

Комплектация:

  • Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005064 (2 шт.);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Лапа Боксерская Спортивные Мастерские 00005064, Парная - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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