Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Эспандер Pro-Supra 105 C, В Дверной Проем

Артикул: 81078
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем 2 жгута+DVD 4в1 Pro S 105 C - фото 1
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем 2 жгута+DVD 4в1 Pro S 105 C - фото 2
Эспандер многофункциональный в дверной проем 2 жгута+DVD 4в1 Pro S 105 C - фото 1
Эспандер многофункциональный в дверной проем 2 жгута+DVD 4в1 Pro S 105 C - фото 2
1 520 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 81078
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPro-Supra
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.3

Эспандер Pro-Supra 105 C предназначен для тренировки всех групп мышц. Оборудован нейлоновым якорем для крепления в двери, благодаря чему комплекс выполняемых с помощью эспандера упражнений значительно расширяется. Обеспечивает безопасные и эффективные тренировки.

Особенности:

  • Нейлоновый якорь в дверной проем;
  • Два жгута с петлями для крепления к рукояткам;
  • Размер эспандера - 1.1х2х127 см;
  • Материал изготовления - термопластик, ПВХ, сталь.

Комплектация:

  • Эспандер Pro-Supra 105 C;
  • DVD-диск;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эспандер Pro-Supra 105 C, В Дверной Проем - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...