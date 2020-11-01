Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Medisana
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|массаж и пилинг тела
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Производство
|Германия
|Высота, см
|9
|Длина, см
|8
|Ширина, см
|9
|Вес, кг
|0.2
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