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Тонометр автоматический на запястье Medisana HGH

Артикул: 80232
Тонометр автоматический на запястье Medisana Hgh
1 540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 80232
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см14x20
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектенет
ПроизводствоГермания
Высота, см2.8
Длина, см8.4
Ширина, см6.2
Вес, кг0.11

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический на запястье Medisana HGH

Видеообзор Тонометр автоматический на запястье Medisana HGH



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Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический на запястье Medisana HGH – стоимость товара 1540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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