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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Эспандеры и жгуты Bradex Эспандер Bradex Профи Болл Sf 0148, С Массажным Шариком

Эспандер Bradex Профи Болл Sf 0148, С Массажным Шариком

Артикул: 79253
  • Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 1
  • Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 2
  • Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 3
  • Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 4
Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 1
Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 2
Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 3
Эспандер с массажным шариком ПРОФИ БОЛЛ Bradex SF 0148 - фото 4
630 руб. 
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Артикул: 79253
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.3

Эспандер Bradex «Профи Болл» SF 0148 позволяет сочетать спортивные тренировки по проработке различных групп мышц с качественным массажем. Благодаря перекатыванию шарика во время тренировок по телу, обеспечивается качественная циркуляция жидкости в организме, снимая болевые ощущения в зоне воздействия. Удобные ручки эспандера снижают нагрузку на сухожилия и суставы.

Особенности:

  • Шарик из упругого и мягкого материала;
  • Эспандер из термопластичной резины;
  • Ручки пластиковые, с мягкими накладками;
  • Размер эспандера - 140х14 см;
  • Подходит для любого уровня подготовки.

Комплектация:

  • Эспандер Bradex «Профи Болл» SF 0148;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Эспандер Bradex Профи Болл Sf 0148, С Массажным Шариком

Видеообзор Эспандер Bradex Профи Болл Sf 0148, С Массажным Шариком



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Самовывоз невозможен
Эспандер Bradex Профи Болл Sf 0148, С Массажным Шариком - по цене 630 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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